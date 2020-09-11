Качество от природы
Собственное производство
дверей из массива дерева
Качество от природы
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7218495@vinchelli.ru
  • Собственное
    производство
  • Любые размеры
    и формы
  • Итальянский
    дизайн
  • Премиальное
    качество
Почему стоит заказывать у нас
Высокий уровень отделки соответствующий дорогим итальянским брендам
Натуральные материалы: массив дерева, МДФ, шпон
Собственное производство: изделия на заказ, любые сложные формы, размеры, дизайн и цвета
Комплексная реализация: от разработки дизайна до монтажа
Деревянные двери и мебель из массива на заказ

Изготовление дверей на заказ – выбор притязательных людей, ценящих комфорт, качество, совершенную итальянскую отделку и нестандартные дизайнерские решения. Такие двери отличают особые детали, которые и делают их дорогими, эксклюзивными, роскошными. На заказ мы осуществляем производство дверей из дуба, элитной мебели из массива дерева для гардеробных, кабинетов, спален и других помещений под индивидуальные требования. Производство деревянных дверей и других изделий премиум класса осуществляется нами в срок от 1,5 до 3 месяцев. Деревянные двери на заказ от производителя Винчелли – это симбиоз итальянских традиций в отделке и передовых технологий обработки массива дерева. Большой парк современного оборудования, опытные мастера и европейский уровень производства позволяют нам изготавливать двери из массива дерева, элитные предметы интерьера и мебель только высокого качества. Двери из дерева на заказ устойчивы к перепадам температуры, не боятся влажности и не подвержены деформации. Правильный выбор производителя – это гарантия качества эксклюзивных деревянных дверей, которые прослужат вам долгие годы.

Обучение наших мастеров на итальянских фабриках позволяет создавать деревянные двери из массива, идентичные в исполнении и отделке брендам из Италии, но по более рациональной цене.

Заказав у нас изготовление дверей из массива, Вы приобретаете лучшие деревянные двери из массива дуба, ольхи, ореха, ясеня премиум класса под заказ!

Изготовление дверей на заказ

Изготовление дверей под индивидуальные требования позволяет приобрести нечто неповторимое и единственное в своем роде. Дверь на заказ Vinchelli® – это эксклюзивное изделие, изготовленное под заказ с учетом Ваших предпочтений и особенностей интерьера (любая отделка, нужный размер и стиль). Изготовление деревянных дверей на заказ и других предметов интерьера такого уровня подразумевает индивидуальность в исполнении. Они подчеркивают Ваш статус, обладают долговечностью и несравненным качеством. Двери из дерева на заказ сохранят свой вид и качественные характеристики долгие годы: им не страшны последствия детских забав, неосторожность гостей, течение времени. Деревянные двери на заказ остаются в доме навсегда и являются олицетворением нестареющих семейных ценностей.

Изготовление деревянных дверей на заказ требует внимания к каждой детали: подбор и подготовка материалов ("отлежка" и сушка древесины на производстве), качественная шлифовка и покраска всех элементов двери из дуба в камере покраски закрытого типа, отделка, профессиональный монтаж изделия. Мы осуществляем производство дверей из дерева под ключ, с учетом всех технологических особенностей. Это позволит Вам приобрести дубовые двери и другие изделия только высшего качества. Вы станете обладателем эксклюзивной и надежной продукции, которая подарит Вам ощущение присутствия чего-то высокого и прекрасного.

Межкомнатные двери

Итальянский эксклюзивный дизайн.

Безупречная отделка и шлифовка.

Массив дерева, отборный шпон, немецкий МДФ.


от 96 000 руб.
Входные двери

Взломостойкая немецкая фурнитура Simoswerk.

Герметичный алюминиевый порог Gutmann.

Сохранение тепла до 86%.

Долговечность.

от 187 000 руб.
Мебель из дерева на заказ

Авторская мебель по индивидуальному дизайн-проекту.

Любые размеры и сложные формы.


от 40 000 руб./м.кв.
Стеновые панели из дерева

Качественные материалы: 100% массив, МДФ, первоклассный шпон, корни.

Покраска и отделка по итальянским технологиям.

от 25 000 руб./м.кв.
Элитные кухни

Индивидуальный дизайн-проект.

Все виды отделок.

Массив, МДФ, избранный шпон.

Премиум фурнитура.

от 55 000 руб./м.кв.
Мягкая мебель на заказ

Любой возможный размер, цвет, дизайн.

Эргономичное наполнение – высокая степень комфорта.


от 115 000 руб./пог.м.
Гардеробные комнаты

Удобное наполнение.

Эксклюзивный дизайн.

МДФ, лучший шпон, дерево.


от 16 000 руб./м.кв.
Кабинеты из дерева

Итальянский дизайн.

Натуральные материалы.

Цены от производителя.

Премиум качество.


от 50 000 руб./м.кв.
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Какие двери мы изготавливаем
Межкомнатные двери
Деревянные двери на заказ
  • Деревянные двери и мебель изготавливаются на нашем современном производстве, оснащенном новейшим и высокоточным оборудованием. Это позволяет реализовать изготовление дверей на заказ со сложной отделкой: патиной, поталью, росписью, резьбой. Возможно изготовление деревянных дверей всех размеров, различных дизайнов, учитывая современные тенденции итальянских мастеров.
  • Изготовление деревянных дверей высокого качества достигается и благодаря тому, что мы понимаем требования и запросы самых притязательных людей, которые окружают себя достойными вещами, приносящими радость и удовольствие. Поэтому при производстве дверей из дерева уделяется особое внимание аккуратной шлифовке, многослойной покраске, точной сборке и другим мелочам, делающим наши изделия действительно достойными своего премиального качества и стоимости. Мы всегда поддерживаем наше производство дверей на заказ на высоком уровне.
  • Производство дверей из массива на заказ – это не просто изготовление качественных дверей, но и возможность создать авторский дизайн. Обучение в известных итальянских мастерских позволяет нам понимать и реализовывать производство мебели и дверей на заказ с тонким художественным почерком в отделке, придающей изысканный вид и ощущение удовлетворения обладания такими ценностями.
Эмаль с любыми эффектами Шпон ценных пород дерева
Как заказать
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Порядок работы
1
Заключение договора и внесение предоплаты
2
Согласование чертежей и образцов
3
Приятное ожидание качественных изделий
4
Доплата за продукцию по готовности
5
Доставка и монтаж продукции
6
Наслаждение результатом работ
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