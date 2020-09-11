Изготовление дверей на заказ – выбор притязательных людей, ценящих комфорт, качество, совершенную итальянскую отделку и нестандартные дизайнерские решения. Такие двери отличают особые детали, которые и делают их дорогими, эксклюзивными, роскошными. На заказ мы осуществляем производство дверей из дуба, элитной мебели из массива дерева для гардеробных, кабинетов, спален и других помещений под индивидуальные требования. Производство деревянных дверей и других изделий премиум класса осуществляется нами в срок от 1,5 до 3 месяцев. Деревянные двери на заказ от производителя Винчелли – это симбиоз итальянских традиций в отделке и передовых технологий обработки массива дерева. Большой парк современного оборудования, опытные мастера и европейский уровень производства позволяют нам изготавливать двери из массива дерева, элитные предметы интерьера и мебель только высокого качества. Двери из дерева на заказ устойчивы к перепадам температуры, не боятся влажности и не подвержены деформации. Правильный выбор производителя – это гарантия качества эксклюзивных деревянных дверей, которые прослужат вам долгие годы.
Обучение наших мастеров на итальянских фабриках позволяет создавать деревянные двери из массива, идентичные в исполнении и отделке брендам из Италии, но по более рациональной цене.
Заказав у нас изготовление дверей из массива, Вы приобретаете лучшие деревянные двери из массива дуба, ольхи, ореха, ясеня премиум класса под заказ!
Изготовление дверей под индивидуальные требования позволяет приобрести нечто неповторимое и единственное в своем роде. Дверь на заказ Vinchelli® – это эксклюзивное изделие, изготовленное под заказ с учетом Ваших предпочтений и особенностей интерьера (любая отделка, нужный размер и стиль). Изготовление деревянных дверей на заказ и других предметов интерьера такого уровня подразумевает индивидуальность в исполнении. Они подчеркивают Ваш статус, обладают долговечностью и несравненным качеством. Двери из дерева на заказ сохранят свой вид и качественные характеристики долгие годы: им не страшны последствия детских забав, неосторожность гостей, течение времени. Деревянные двери на заказ остаются в доме навсегда и являются олицетворением нестареющих семейных ценностей.
Изготовление деревянных дверей на заказ требует внимания к каждой детали: подбор и подготовка материалов ("отлежка" и сушка древесины на производстве), качественная шлифовка и покраска всех элементов двери из дуба в камере покраски закрытого типа, отделка, профессиональный монтаж изделия. Мы осуществляем производство дверей из дерева под ключ, с учетом всех технологических особенностей. Это позволит Вам приобрести дубовые двери и другие изделия только высшего качества. Вы станете обладателем эксклюзивной и надежной продукции, которая подарит Вам ощущение присутствия чего-то высокого и прекрасного.
Итальянский эксклюзивный дизайн.
Безупречная отделка и шлифовка.
Массив дерева, отборный шпон, немецкий МДФ.
Взломостойкая немецкая фурнитура Simoswerk.
Герметичный алюминиевый порог Gutmann.
Сохранение тепла до 86%.
Долговечность.
Авторская мебель по индивидуальному дизайн-проекту.
Любые размеры и сложные формы.
Качественные материалы: 100% массив, МДФ, первоклассный шпон, корни.
Покраска и отделка по итальянским технологиям.
Индивидуальный дизайн-проект.
Все виды отделок.
Массив, МДФ, избранный шпон.
Премиум фурнитура.
Любой возможный размер, цвет, дизайн.
Эргономичное наполнение – высокая степень комфорта.
Удобное наполнение.
Эксклюзивный дизайн.
МДФ, лучший шпон, дерево.