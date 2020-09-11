Деревянные двери и мебель из массива на заказ

Изготовление дверей на заказ – выбор притязательных людей, ценящих комфорт, качество, совершенную итальянскую отделку и нестандартные дизайнерские решения. Такие двери отличают особые детали, которые и делают их дорогими, эксклюзивными, роскошными. На заказ мы осуществляем производство дверей из дуба, элитной мебели из массива дерева для гардеробных, кабинетов, спален и других помещений под индивидуальные требования. Производство деревянных дверей и других изделий премиум класса осуществляется нами в срок от 1,5 до 3 месяцев. Деревянные двери на заказ от производителя Винчелли – это симбиоз итальянских традиций в отделке и передовых технологий обработки массива дерева. Большой парк современного оборудования, опытные мастера и европейский уровень производства позволяют нам изготавливать двери из массива дерева, элитные предметы интерьера и мебель только высокого качества. Двери из дерева на заказ устойчивы к перепадам температуры, не боятся влажности и не подвержены деформации. Правильный выбор производителя – это гарантия качества эксклюзивных деревянных дверей, которые прослужат вам долгие годы.

Обучение наших мастеров на итальянских фабриках позволяет создавать деревянные двери из массива, идентичные в исполнении и отделке брендам из Италии, но по более рациональной цене.

Заказав у нас изготовление дверей из массива, Вы приобретаете лучшие деревянные двери из массива дуба, ольхи, ореха, ясеня премиум класса под заказ!

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Дизайн Принципы производства Vinchelli Производство дверей на заказ с использованием новейших технологий. Двери деревянные будут изготовлены точно в срок. Строгий контроль качества на каждом этапе. Точная сборка и присадка всех элементов изделия до покраски. Узнать больше Качественные и натуральные материалы При производстве деревянных дверей применяются ценные породы дерева: массив дуба, ясень, орех, вишня, шпон корней эбена, абаши, груши, амбойна и др. При изготовлении входных или межкомнатных дверей дуб считается наиболее прочным, благородным материалом. Изготовление дверей из массива дуба – гарантия качества и долговечности. Мы не экономим на вашем комфорте и долговечности изделий. Наши входные и межкомнатные двери из массива дуба устойчивы к переменам влажности и температуры. Это крайне важно для эксплуатации в российских климатических условиях. Деревянная дверь из массива дуба будет отличаться долгим сроком эксплуатации. Изготовление дверей по инновационным технологиям Производство Винчелли порадует Вас высоким классом готовой продукции. Деревянные двери под заказ, изготовленные из натуральных, экологически чистых материалов – 100% массив (дубовые двери) и немецкий МДФ.





Качественная шлифовка всех изделий – поверхность двери из дуба гладкая, без шагрени и неровностей.





Внутренняя переклейка и компенсация напряжений снимают вопросы коробления. Дубовые двери с геометрически точным сопряжением всех элементов. Отделка любого уровня сложности Изготовление дубовых дверей с отделкой, идентичной дорогим итальянским производителям.





Элитные двери и мебель с любыми видами отделки: резьба, нанесение патины или потали, инкрустации, декор дубовых дверей росписью, двери деревянные с витражными стеклами или вставками из натуральной кожи.





Осуществляем изготовление деревянных дверей на заказ без дефектов и приятной на ощупь поверхностью. От классики до модерна Исходя из ваших пожеланий, мы сможем осуществить производство дверей из массива дуба и мебели с классическим сложным дизайном (дверь с резьбой ручной работы, массивные элементы, поталь).





Интерьеры из дерева в современном стиле (двери из массива от производителя с металлическими элементами и вставками из стекла, мебель для интерьера в стиле хай-тек и многое другое).





Производство деревянных межкомнатных дверей под ваш вкус (престижный стиль арт-деко, прованс, модерн и любые другие).